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YKS başvuruları bugün başlıyor

YKS başvuruları bugün başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için başvurular bugün başlıyor.

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ÖSYM sınav takvimine göre, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınav için bugün başlaması beklenen başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

2024-YKS sonuçlarının ise 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

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