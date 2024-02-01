Murat Kurum son yaptırdığı İstanbul anketini açıkladı! Başladığımızda gerideydik...
AK Parti ve Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, yaptırdığı son anketin sonuçlarını canlı yayında açıkladı. Kurum, CHP'nin yaptırdığı anketlerde de kendisinin öne geçtiğini duyurdu...
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TV 100 canlı yayınında yaptırdığı anketlerin sonuçlarını paylaştı. Kurum, kendi anketlerinden çıkan sonuçla CHP anketlerinden çıkan sonucun benzediğini söyledi. İşte Kurum'un o açıklamaları ve anketin sonuçları...
Yoğun bir şekilde sahadayız. Yoğun bir mesai içerisindeyiz. 59 gün kaldı seçime. İlk günden itibaren çarşıda, pazarda esnafımızın yanında çalışma temposu yürütüp İstanbullular ile kucaklaşıyoruz. İstanbul'daki heyecanı, coşkuyu gittiğim her yerde görüyorum. Gittiğimiz her sokakta yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz.
Beşiktaş'ta meydandan başlayarak Balıkçılar Çarşısı'nın olduğu sokağa kadar yürüdük. O sokağı 2,5 saatte yürüdüm, çok güzel ilgi, coşku var. Oy vereceğiz, sizi seviyoruz diyenler de var. Bir gencimiz 'Depremzedeler sizi kardeşi görüyor, siz onların evladı oldunuz, annem sizi televizyonda izlerken evladı gibi izliyor' dedi.
5 yıllık bakanlık dönemimde, genel müdürlük dönemimde yaptığım çalışmalar karşıma çıkıyor. Bir siyasetçi için en kıymetli şey budur. Mevcut yönetim kendisini dağların tepesinde görüyor, 8-10 puan önde görüyoruz tavrındalar. Kendilerini farklı konuma oturtmaya çalıştılar. İstanbul'a odaklanmadıkları için farklı meselelerin peşinden koştular.