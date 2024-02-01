Murat Kurum son yaptırdığı İstanbul anketini açıkladı! Başladığımızda gerideydik...

Beşiktaş'ta meydandan başlayarak Balıkçılar Çarşısı'nın olduğu sokağa kadar yürüdük. O sokağı 2,5 saatte yürüdüm, çok güzel ilgi, coşku var. Oy vereceğiz, sizi seviyoruz diyenler de var. Bir gencimiz 'Depremzedeler sizi kardeşi görüyor, siz onların evladı oldunuz, annem sizi televizyonda izlerken evladı gibi izliyor' dedi.