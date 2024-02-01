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Tokat’ta köpekten kaçan otomobil bariyerlere çarparak devrildi

Tokat’ta köpekten kaçan otomobil bariyerlere çarparak devrildi

Tokat'ın Zile ilçesinde, dün akşam yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Zile-Çekerek kara yolu üzerinde meydana geldi. 19 yaşındaki sürücü S.A. yönetimindeki 60 ACJ 858 plakalı otomobil, Zile çıkışında köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra ile yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araç içinde bulunan Ö.F.P. (17), D.C. (19), A.F.A. (18) ve M.B. (17) isimli gençler yaralandı.

Olayın haber alınmasının ardından, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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