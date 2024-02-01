BIST 8.603
DOLAR 30,37
EURO 32,84
ALTIN 1.995,46
HABER /  GÜNCEL

DEM Parti'den CHP'yi üzecek İstanbul kararı: Demirtaş'ın yanına dikkat çeken isim

DEM Parti'den CHP'yi üzecek İstanbul kararı: Demirtaş'ın yanına dikkat çeken isim

CHP ile ittifak temaslarını sürdüren DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olarak göstermesine artık kesin gözüyle bakılıyor. DEM Parti, Demirtaş'ın yanına küskün CHP'lileri kendilerine çekecek bir ismi daha düşünüyor...

Abone ol

Yerel seçimler yaklaşırken siyasette hareketlilik sürüyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve rakibi Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı seçimde Dem Parti'den CHP'yi üzecek bir hamle geldi.

DEM Parti'den dün yapılan açıklamada; Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığına ilişkin 'En güçlü adayımız' ifadeleri kullanıldı. Demirtaş’ın partiye herhangi bir başvurusu bulunmadığını ancak adaylığa ilişkin açıklamasının niyet beyanı olması sebebiyle partinin ilk gündemine alındığı öğrenildi.

Kulis bilgilerine göre ise DEM Parti, Başak Demirtaş ile bir ismi daha öne çıkararak CHP'li küskün seçmeni kendilerine çekmeye çalışacak. DEM Parti, Demirtaş yanında öne çıkaracağı isim ise eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu... 

CHP'nin İstanbul oyları bölünür mü?

DEM Parti'nin CHP ile pazarlığı devam ederken Başak Demirtaş ile Ali Kenanoğlu'nun aday gösterilmesi durumunda CHP'nin İstanbul'da oylarının büyük bir oranda düşeceği konuşuluyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani'yi konuk edecek
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani'yi konuk edecek
Tokat’ta köpekten kaçan otomobil bariyerlere çarparak devrildi
Tokat’ta köpekten kaçan otomobil bariyerlere çarparak devrildi
Beşiktaş-Trabzonspor maçı için 'seyirci' kararı
Beşiktaş-Trabzonspor maçı için 'seyirci' kararı
Manchester United Altay Bayındır onuruna stadında Türk bayrağını göndere çekti
Manchester United Altay Bayındır onuruna stadında Türk bayrağını göndere çekti
MKE Ankaragücü, yarın Sivasspor'u konuk edecek
MKE Ankaragücü, yarın Sivasspor'u konuk edecek
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
Tolgahan Alan, Niğde Belediyespor'a transfer oldu
Tolgahan Alan, Niğde Belediyespor'a transfer oldu
BOTAŞ açıkladı! Doğal gaza şubat ayında zam var mı?
BOTAŞ açıkladı! Doğal gaza şubat ayında zam var mı?
Yüzde 71'lik zammı oynayarak kutladılar
Yüzde 71'lik zammı oynayarak kutladılar
Palandöken'de buz tırmanışı nefesleri kesiyor
Palandöken'de buz tırmanışı nefesleri kesiyor
Türkiye'de kurt popülasyonu hızla artıyor!
Türkiye'de kurt popülasyonu hızla artıyor!
Ekmeğe zam geldi! Yeni tarife yarından itibaren geçerli
Ekmeğe zam geldi! Yeni tarife yarından itibaren geçerli