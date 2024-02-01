Beşiktaş-Trabzonspor maçı için 'seyirci' kararı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçına konuk takım taraftarı alınmayacak.

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Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar neticesinde Trabzonspor taraftarlarının pazar günü oynanacak maça gelemeyeceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabından taraftarlarına yaptığı duyuruda; "Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL’den satışa sunulmuştur. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.