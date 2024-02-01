Bakan Mehmet Özhaseki ameliyat oldu! Yüzündeki şişlikle çalışmaya başladı! 'Of' çektiren soru...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 20 gün önce ameliyat oldu. Ancak hastanede yatmak yerine işinin başına döndü. Sabah'tan Yavuz Donat'a deprem bölgesiyle ilgili çalışmaları anlatan Özhaseki'nin yüzündeki şişlikler dikkat çekti. Özhaseki, bürokratların projelere imza atmaktan çekinmesinden yakındı...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuştu. "Günde, üç vardiya mesai... Altı saat uyku. Dur durak yok... Sabah akşam koşturuyor." diyen Yavuz Donat, "Bir gün deprem bölgesinde... Bir gün İstanbul'u depreme dayanıklı kent haline getirmenin derdinde. Anadolu'da bir söz vardır... İşinin delisi." diye tanımladı Özhaseki'yi...

20 gün önce ameliyat olmuş...

Mehmet Özhaseki'nin 20 gün önce bir operasyon geçirdiğini belirten Yavuz Donat, "İzleri gözünde hâlâ duruyor. Ama... Dinlenmek... Hastanede veya evde yatmak ona haram... Ya bakanlıkta... Ya da sahada" dedi. Özhaseki'nin yüzündeki şişlik ve gözündeki koyu renk camlı gözlükler dikkat çekti.

Malatya büyüklüğünde 5 yeni şehir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'ye geçmiş olsun ziyaretine giden Yavuz Donat, deprem bölgesiyle ilgili son gelişmeleri de konuştu. "Malatya büyüklüğünde 5 kadim şehri yeniden yapıyorsunuz... Çok zor bir iş... Ama büyük Türkiye bunu başarıyor." diyen Mehmet Özhaseki, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilerinin geçen hafta deprem bölgesi ziyareti sırasında söylediklerini şöyle aktardı:

AB elçileri: Bizde olsa altından kalkamazdık

- Aradan bir yıl geçti... Biz böyle bir manzarayla karşılaşacağımızı hiç tahmin etmiyorduk. Bu büyük depremin verdiği hasarın yarısı bizde olsaydı... Veya dörtte biri... Altından kalkamazdık. Türkiye'nin gösterdiği bu başarıyı, gözlerimizle görmesek inanmazdık.

"Bakan Mehmet Özhaseki'nin kafası da, makam odası da, 'iki parsele bölünmüş' desek yeridir. İkisinde de aynı yoğunluk." diyen YAvuz Donat, Özhaseki'nin sözlerini madde madde şöyle aktardı:

1. Deprem bölgesindeki hasarı gidermeye çalışıyoruz... Koşanı kovalıyoruz.

2. Allah korusun... Bir deprem gelmeden İstanbul'u nasıl geleceğe hazırlarız? Bunun için çalışıyoruz.

3. Geriye kalan zamanda da bakanlığın diğer işleriyle uğraşıyoruz.

Her hafta 5 bin bina yıkılacak...

İstanbul'da 10 Şubat Cumartesi'den itibaren yeni bir dönem başlayacağını belirten Bakan Özheseki, İstanbul'un yol haritasını şöyle anlattı: "Her hafta yaklaşık beş bin bina yıkılacak... Ve yine her hafta beş bin binanın temeli atılacak. Hedef bu... Şartlar ne olursa olsun bu programdan, hedeften sapma olmayacak. İstanbul için özel bir kentsel dönüşüm ekibi kuruldu."

Bakan Özhaseki'ye 'of' çektiren soru...

"Bürokrasi sizin temponuza... Deprem bölgesindeki çalışma hızına... Ayak uydurabiliyor mu?" sorusu üzerine bir 'of' çeken Özhaseki, "Ben sürekli itekliyorum... Onlar da devamlı direniyorlar. Her aşamada... Resmi yazı yazıyorlar... "Olmaz... Yapılamaz" yazıları. Bürokrasi... Sorumluluk almaktan... İmza atmaktan çekiniyor... Tam bir direnç. Bir gün mahkeme huzuruna çıkıp yargıç önünde el pençe divan durmaktan korkuyorlar.

Bu durumda... Bütün evrakları, Bakan olarak ben imzalıyorum." dedi