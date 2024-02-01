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Kuyumcu kadın hırsızları işyerine kilitleyip yakalattı

Kuyumcu kadın hırsızları işyerine kilitleyip yakalattı

Adana’da bir kuyumcuya girip altın çalan 5 kadın iş yeri sahibi tarafından kapı kilitlenerek yakalandı. Kadınlar kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı.

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Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Cono oldukları öne sürülen 5 kadı Saydam Caddesindeki kuyumcuya altın alma bahanesiyle girdi. Bir süre sonra kadınlardan biri künye çaldı. Bu durumu fark eden kuyumcu kapıyı kilitleyip polise haber verdi. Yakalanacaklarını anlayan kadınlar ise kurtulmak için iş yerine tuvaletini yaptı. Ancak buna rağmen iş yeri sahibi kapıyı açmadı. Bir süre sonra polis olay yerine gelerek kadınları gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen kadınlardan biri aracı yakmakla tehdit etti. Kadınlar polis merkezine götürüldü.

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