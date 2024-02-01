İstanbul'daki güzellik merkezinde büyük skandal! Uyuşturucu ve para fışkırdı

Yine bir güzellik merkezinden skandal çıktı. İstanbul’da polisin baskın yaptığı adreste, piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir zulasıyla yüklü miktarda paranın bulunduğu o anların görüntüleri de ortaya çıktı.

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İstanbul'da polisin baskın yaptığı adreste piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirildi. Skandalın adresi Eyüp Sultan, Fulya sokaktı. Ekipler önce sözde güzellik merkezindeki koltukta deste deste para buldu. Ardından da masanın altında 4 kalıp halinde gizlenmiş olan zehir zulasını ortaya çıkarıldı.

Mahalle sakinleri de büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü güzellik merkezi adeta ‘zehir merkezi’ gibiydi. Paket paket kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

Eyüp Sultan Asayiş Büro Amirliği tarafından İstanbul’daki lüks bir sitede hizmet veren güzellik merkezine operasyon yapıldı. İçeride tam 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucunun yanı sıra desteler halinde 74 bin 595 lira da para bulundu. Olayın ardından güzellik merkezinin sahibi kadının eşi tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin verdiği ifadede güzellik merkezinde bulunan 74 bin 595 lira ile alakalı kendisinin haberi olmadığını söyledi. Uyuşturucu maddeler için de kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.

"Demek ki güzellik merkezleri..."

Show Haber’e konuşan mahalleliler ise güzellik merkezinde ortaya çıkan skandalla ilgili “Tabii şaşırdık burada herkesin çoluğu çocuğu var. Siteye geliyorlar, oturuyorlar. Mahallede olması kötü bir şey, çok kötü! Güzellik merkeziymiş ama ürküttü çünkü çocuklarımız var gençlerimiz var. Son dönemde demek ki güzellik merkezleri bu işler için kullanılıyor. Şok oldum!” ifadelerini kullandı.