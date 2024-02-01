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İstanbul'daki kilise saldırısında şok detaylar! İkisi de 'suşi' ustası çıktı! Atamadan yakalandılar

İstanbul'daki kilise saldırısında şok detaylar! İkisi de 'suşi' ustası çıktı! Atamadan yakalandılar

İSTANBUL Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar günü silahlı saldırı düzenleyenlerle ilgili yeni gelişme yaşandı. 1 kişinin ölümüne yol açan saldırganların Bahçelievler'deki Çin restoranında bir yıl boyunca suşi ustası olarak çalıştıkları ortaya çıktı.

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İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü maskeli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T. ile birlikte onlarca kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmada ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. 

Aracı Beylikdüzü'ne bırakıp minibüsle...

Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T.'nin olayın ardından kaçtığı otomobili Beylikdüzü'nde bir alana bıraktıktan sonra minibüsle Başakşehir'de bulunan evlerine gittikleri, kıyafetlerini de dışarıya attıklarını belirledi.

Kıllarını dökemeden yakalandı

Kaldıkları eve yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden D.T'nin saç ve sakal tıraşı olduğu, bu nedenle dökülen kıllarını atamadan yakalandıkları öğrenildi.

Suşi ustası olarak çalışmışlar

Saldırganlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Saldırıdan önceki dönemleriyle ilgili yapılan araştırmalarda ise şüphelilerin Bahçelievler'de bir Çin restoranında suşi ustası olarak çalıştıkları öğrenildi.

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