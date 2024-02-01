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7 ildeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

7 ildeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 şehirde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, eserleri yasa dışı yollarla ülke dışına çıkardıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarıldığı iddialarına ilişkin soruşturma yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eserlerin ülke içinde kayıtsız yer değiştirmesi ve yasa dışı yollarla ikinci kişilere satılma sonucu ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Tarihi eser bulunduran şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler; İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bolu, Kayseri, Afyon ve Konya'da eş zamanlı operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser oldukları değerlendirilen 1313 sikke, taştan yapılmış 93 keski ve delgi aleti, 39 metal obje, 8 yüzük, 5 ok ucu, ahşap tavan göbeği ve dedektör ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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