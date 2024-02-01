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Metrobüs Beşyol durağı 45 gün kapalı! İBB duyurdu

Metrobüs Beşyol durağı 45 gün kapalı! İBB duyurdu

Küçükçekmece Beşyol durağında tartışmalara yol açan köprü çalışması nedeniyle durak 45 gün kapatılıyor. İBB açıklama yaptı.

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Küçükçekmece'deki Beşyol metrobüs durağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yürütülen üst geçit çalışması nedeniyle 7 Şubat'tan itibaren 45 gün süreyle hizmet veremeyecek.

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin teknik ömrünü tamamlayan ve yaya kapasitesini karşılayamayan Beşyol metrobüs durağının üst geçidini yenilediği belirtildi.

Yaya üst geçidi yapımı, istasyon alanı düzenlemesi ve D-100 kara yolunun yeniden dizayn edilmesi çalışmaları kapsamında Beşyol metrobüs durağının geçici olarak kapatılacağı kaydedilen açıklamada, "Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararıyla 7 Şubat'tan itibaren Beşyol metrobüs durağı 45 gün süreyle kapalı olacak." ifadesi kullanıldı.

Çalışma kapsamında, 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edileceği aktarılan açıklamada, üst geçit tamamlandığında Edirne istikameti D-100 kara yolu, yan yol ve metrobüs yolunun 450 metre boyunca yaklaşık bir şerit kadar kuzeye öteleneceği ve metrobüs peron alanının genişleyeceği belirtildi.

Açıklamada, Beşyol metrobüs durağı yerine alternatif olarak Sefaköy ve Florya metrobüs duraklarının kullanılması önerildi.

Tartışmalara neden olmuştu 

Küçükçekmece’de Beşyol metrobüs durağındaki üst geçit yenileme çalışması nedeniyle ana yolda köprü ayağının olması trafiğe neden oluyor. Bakım ve onarım çalışması kapsamında Florya-Şirinevler yönü ana yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı, sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

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