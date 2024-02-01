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Bursa'da park halindeki otobüs alev alev yandı

Bursa'da park halindeki otobüs alev alev yandı

Bursa'da park halindeki bir otobüs alevlere teslim olurken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otobüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Otobüsün alev alev yanma anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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