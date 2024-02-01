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Mustafa Sarıgül'den Ordu adaylığı açıklaması

Mustafa Sarıgül'den Ordu adaylığı açıklaması

Ordu'dan aday olacağı iddialarına yanıt veren CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül "Eğer genel başkan ve genel merkez bana böyle bir görev tebliğ ederse bugüne kadar olduğu gibi kazanmaları için elimden geleni yaparım" dedi.

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CHP listesinden girdiği 2023 genel seçimlerinde, memleketi Erzincan’dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Ordu'dan belediye başkanı adayı gösterileceği iddialarına ilişkin konuştu.

CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için isminin geçmesine ilişkin soruya, Sarıgül "Eğer genel başkan ve genel merkez bana böyle bir görev tebliğ ederse bugüne kadar olduğu gibi kazanmaları için elimden geleni yaparım" şeklinde yanıt verdi.

"Sarıgül ile Ordu'yu kazanırız" demişler

Sarıgül’ü arayarak söz konusu iddiayı soran gazeteci İsmail Küçükkaya, Sarıgül'ün açıklamalarını şöyle anlattı:

“Sarıgül’ü aradım, üç kez top çevirdi ısrar edince şu yanıtı verdi; ‘Teşkilatlarda benim ismimde mutabakata varılmış, genel merkeze de bunu yansıtmışlar. ‘Sarıgül ile Ordu’yu kazanırız’ demişler, ama benim burada bir dahlim yok, henüz verilmiş bir karar yok, genel başkan ve gene merkezimizin kararı. Eğer genel başkan ve genel merkez bana böyle bir görev tebliğ ederse bugüne kadar olduğu gibi kazanmaları için elimden geleni yaparım.”

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