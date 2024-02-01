Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı 1.5 saat yürüyerek gelip katletmiş! PKK mı tarikat mı?

DİARBAKIR'lı Ramazan Hoca ve 'Filozof Ramazan' olarak tanınan Ramazan Pişkin, dün İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında vahşice öldürüldü. Ramazan Hoca'yı katleden kişinin, Zeytinburnu'ndan Fatih'e kadar 1.5 saat yürüyerek geldiği ve cinayeti işlediği tespit edildi. Katil zanlısı her yerde aranırken, Ramazan Hoca'yı tehdit edenler de incelemeye alındı. Ramazan hoca için Diyarbakır Ulucami'de binlerce kişi toplandı.

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Diyarbakır'da “Filozof Ramazan” veya “Ramazan Hoca” olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Cerrahpaşa’da işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. Selahattin Demirtaş ve HDP konusundaki açıklamaları nedeniyle PKK'lıların, tarikat ve cemaatlerle ilgili sözleri nedeniyle de bazı tarikatların tehdit ettiği Ramazan Pişkin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı.

Kendi çay ocağında öldürüldü

Fatih'te 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri' isimli çay ocağında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Pişkin, ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı 1.5 saat yürümüş

Öte yandan kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre izlenen güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Ramazan Hoca'yı vahşice öldürdüğü belirlendi.

Tehdit ediliyorum demişti

Pişkin son yayınladığı videoda, tehdit edildiğini, tarikat ve cemaatleri toptan kötülediğinin iddia edildiğini ama kendisinin böyle bir şey yapmadığını anlatmıştı. Çay ocağına gelip kavga çıkaranlar olduğunu belirten Pişkin, "kimseden korkum yok" delişti.

Diyarbakır'da toprağa verildi

Cinayetin ardından Ramazan Hoca'nın Selahattin Demirtaş'ı eleştirdiği ve DEM Partilileri eleştirdiği videoları sosyal medyada dolaşıma girdi. Pişkin'in cenazesi büyük bir kalabalık tarafından omuzlarda Ulu Cami'ye getirildi. Pişkin’in cenazesi, Sur ilçesinin çifte havuzlar mezarlığına getirilerek binlerce seveni ve yakınları tarafından toprağa verildi.