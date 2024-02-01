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Elazığ buz kesti, süs havuzları dondu

Elazığ buz kesti, süs havuzları dondu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu dondurucu soğuklara teslim olurken Elazığ'da süs havuzları dondu. Meteoroloji, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

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Kentte geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Hava sıcaklığı kent merkezinde sıfırın altında 4 ile 9 derecelere kadar düşerken başta Kültür Park''taki olmak üzere şehirdeki çoğu süs havuzu dondu.
Süs havuzlarının buz tuttuğunu belirten vatandaşlardan Muhammet Bingöl, “Havalar eksi 5 dereceye kadar indi. Birkaç gündür kar yağışından dolayı sabahları ayaz oluyor, bundan dolayı da her taraf buz tutuyor. Biz de dışarı çıkmakta zorlanıyoruz. Evlerimizin önü ve dışarı bayağı buz oluyor. Havalar Elazığ’da bayağı soğuk” dedi.
60'lı yıllarda havaların daha soğuk olduğunu aktaran Hamza Sorgucu, “Bu soğukların azalmasının sebebi etrafımızın su ile çevrili olmasından kaynaklıdır. Geçmiş dönemde yaşamış olmamdan dolayı bu havaları ben soğuk olarak görmüyorum. Çünkü bizim zamanlarımızda Elazığ’da 1 buçuk metre kar görüyorduk, ama şuan da o yok. Caddede yürüdüğün zaman her tarafın buz olduğunu görebiliyorsun. Dışarısı buz olduğu için insanlar erkenden uyanmak yerine geç uyanıyorlar. Sonra da Elazığ’da buz olmadığını söylüyorlar halbuki Elazığ’da buz var. Bütün havuzların donması normaldir. Kış mevsimine göre normaldir'' diye konuştu.

Öte yandan buzlanma ve don uyarısı yapan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, “Seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

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