Simit zammı seçimden sonraya ertelendi! Ünlü ekonomist yağacak zamların listesini yayınladı

ANKARA'da ilan edilen simit zammı, Ticaret Bakanlığı'nın devreye girmesiyle seçimden sonraya ertelendi. Ünü ekonomist Şenol Babaşçu, 31 art seçimlerinin ardından gelecek zamları ve vergi artışlarını madde madde sıraladı... İşte o zam ve vergiler...

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Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş ve Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, çay ve simide yaptıkları zammı, Ticaret Bakanlığı'nın talebiyle 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerden sonraya ertelediklerini açıkladılar. Savaş Delibaş, simidi 15 lira yapan zammın Ankara Valiliği tarafından onaylandığını belirterek, zammın ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın kendisini makamına çağırdığını ve zammı seçimden sonraya bıraktırdığını iddia etti.

Şenol Babuşçu gelecek zamları sıraladı

Ankara'daki simit zammının seçimden sonraya kadar ertelenmesi üzerine ekonomist Şenol Babuşcu'dan seçimlerin ardından vatandaşı bekleyen zamlar konusunda uzunca bir liste geldi. Ekonomist Şenol Babuşcu, seçimden sonra Türkiye'yi bekleyen zamları, vergi artışlarını ve yeni vergileri tek tek sıraladı. Babuşcu, uzun zamandır sinyalleri verilen, kredi kartlarına yapılacak düzenlemeleri de saydı. İşte Babuşcu’ya göre seçim sonra olması beklenenler:

1. ZAMLAR OLACAK…

-Doğalgaz zammı

-Elektrik zammı

-Şehir içi ulaşıma zam

-Hızlı Tren zammı

-Köprü ve otoyollara zam

-Her türlü gıdaya zam

2. VERGİ ARTIŞLARI OLACAK…

-ÖTV artışı (Özellikle otomobil ve alkollü içeçeklerde)

-Emlak vergisi artışı

-Kurumlar vergisi artışı

-Gelir vergisi artışı

-Gelir vergisi stopajı artışı(Başta TL ve YP mevduat, YP fonlar ve YP diğer yatırım araçları)

-Harçlar ve para cezaları artışı

3. YENİ VERGİLER GELECEK

-Servet vergisi

-Gayrimenkul vergisi (Emlak vergisinden ayrıca)

4. KREDİ KARTLARINA CİDDİ SINIRLAMALAR

(Limit azaltımı, faiz artışı, taksit sayısını azaltma, asgari ödeme artışı, nakit çekme limitini azaltma)