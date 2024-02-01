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Almanya herkesten Ukrayna'ya destek istedi!

Almanya herkesten Ukrayna'ya destek istedi!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya destek verilmesi konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği söyledi.

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Şansölye Scholz Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Ukrayna'ya destek) Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. Artık herkesin daha fazlasını yapmasını ve bunu ülkesinde tartışması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Scholz, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için ilave kaynakları seferber etmenin büyük bir çaba gerektirdiğini de vurguladı.

Ukrayna'ya silah da dahil daha fazla desteğin nasıl organize edileceği konusunun da görüşüleceğini aktaran Scholz, "Bu tartışmanın acilen başlatılması gerekiyor zira şu ana kadar planlananların, münferit üye devletlerin silah yardımı da dahil olmak üzere, tek başına yeterli olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

Başbakan Scholz, ülkesinin sadece bu yıl 7 milyar avrodan fazla bir destek ve gelecek yıllarda ilave eklenecek yardımlarla Ukrayna'ya büyük katkıda bulunduğuna işaret ederek, "Ancak bu tüm Avrupa Birliği için yeterli değildir. Herkes bir araya gelmeli ve bir anlayışın mümkün olabilmesi için ne gibi ilave katkılarda bulunabileceğimizi görmemiz gerektiğini söylemeli." ifadelerini kullandı.

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