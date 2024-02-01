Ispanak ve brokoli hafızayı güçlendiriyor

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, hafızayı güçlendiren besinler hakkında bilgi vererek “Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, özellikle somon ve sardalya gibi deniz ürünleri beyin sağlığını destekler. Ayrıca, ceviz, badem gibi kuruyemişler antioksidanlar bakımından zengindir ve hafıza fonksiyonunu artırabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, özellikle ıspanak ve brokoli, folik asit içerir ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yapabilir” dedi.

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Hafızayı güçlendiren besinler hakkında bilgi veren VM Medical Park Maltepe Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, “Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, özellikle somon ve sardalya gibi deniz ürünleri beyin sağlığını destekler. Ayrıca, ceviz, badem gibi kuruyemişler antioksidanlar bakımından zengindir ve hafıza fonksiyonunu artırabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, özellikle ıspanak ve brokoli, folik asit içerir ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yapabilir” dedi.

Prof. Dr. Gül, beyne ve kuvvetli hafızaya daha çok katkı sağlayacak besinler için ise şunları kaydetti:

“Bütün tahıllar, meyveler ve sebzeler, protein kaynakları (özellikle balık, tavuk, yumurta, baklagiller), sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado) ve süt ürünleri içeren dengeli bir diyet, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Antioksidan içeriği yüksek besinler (örneğin yaban mersini, böğürtlen gibi meyveler) de beyin sağlığını olumlu yönde etkiler.”

Prof. Dr. Gül, şu uyarılarda bulundu: “Aşırı yağlı ve tuzlu besinlerin aşırı tüketimi, kardiyovasküler sağlığı olumsuz etkileyebilir ve dolayısıyla beyin sağlığına zarar verebilir. Damar tıkanıklığına yol açarak kan akışını engelleyebilir, bu durum beyne yeterli oksijen ve besin ulaşımını kısıtlayabilir.Yüksek tuz alımı kan basıncını artırabilir, bu da beyin damarları üzerinde basınca ve olumsuz etkilere sebep olur.”