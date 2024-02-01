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Van, Bitlis ve Hakkari'de 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!

Van, Bitlis ve Hakkari'de 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!

Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 37 yerleşim yerinin yolu kapandı.

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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 23 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması ve kırsal bölgelere kesintisiz ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 13 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kurtkan, kapanan köy yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Yüksekova'daki bir mezraya yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kent genelinde yolların açılması ve genişletilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar nedeniyle kapanan yolların açıldığını belirtti.

Yentür, "Fırtına yüzünden kar kalınlığı bazı bölgelerde yüksek. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz. Zorluklara rağmen yolları açık tutmaya çalışıyoruz. İl Özel İdaresi olarak kar mücadelemiz devam ediyor. Kış boyunca yolları açık tutmak için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

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