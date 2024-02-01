BIST 8.648
DOLAR 30,37
EURO 32,86
ALTIN 1.987,20
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da bir kişiyi yaralayan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir kişiyi yaralayan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir kişinin aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Ö. (28) idaresindeki otomobille seyir halindeyken pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan ve yanındakiler kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 4 kişinin kimliklerini tespit etti. Olayla ilgili Cinayet Bürosu ekipleri tarafından E.K.(22) ve Y.S.K. (25) gözaltına alınarak dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda silah kullandıkları tespit edilen ve firarda olan A.İ.A.(19) ve İ.C.E.K.(26), Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. A.İ.A. ve İ.C.E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İnmede erken müdahale hayati önem taşıyor
İnmede erken müdahale hayati önem taşıyor
Propolis özü tozundan kozmetik ürün üretildi!
Propolis özü tozundan kozmetik ürün üretildi!
MSB'den flaş F-16 açıklaması! "Herhangi bir şarta bağlı değil"
MSB'den flaş F-16 açıklaması! "Herhangi bir şarta bağlı değil"
Av için gittiği ormanda hipotermi geçirdi, hayatını kaybetti
Av için gittiği ormanda hipotermi geçirdi, hayatını kaybetti
İTO verilerine göre İstanbul’un yıllık enflasyonu Ocak'ta kaç oldu?
İTO verilerine göre İstanbul’un yıllık enflasyonu Ocak'ta kaç oldu?
ABD'den Türkiye'ye F-35 şartı! "Tek şartla programa geri alırız"
ABD'den Türkiye'ye F-35 şartı! "Tek şartla programa geri alırız"
Stellantis ile SIXT’ten sıfır karbon için stratejik anlaşma
Stellantis ile SIXT’ten sıfır karbon için stratejik anlaşma
Karaman’da kokain ile yakalanan şahıs tutuklandı
Karaman’da kokain ile yakalanan şahıs tutuklandı
Ispanak ve brokoli hafızayı güçlendiriyor
Ispanak ve brokoli hafızayı güçlendiriyor
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı 1.5 saat yürüyerek gelip katletmiş! PKK mı tarikat mı?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı 1.5 saat yürüyerek gelip katletmiş! PKK mı tarikat mı?
Van, Bitlis ve Hakkari'de 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
Van, Bitlis ve Hakkari'de 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
Kedi ve köpek mamalarını artık belediye üretecek
Kedi ve köpek mamalarını artık belediye üretecek