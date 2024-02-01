BIST 8.652
DOLAR 30,37
EURO 32,85
ALTIN 1.988,00
HABER /  SAĞLIK

Bel fıtığı olanlara soğuk hava uyarısı!

Bel fıtığı olanlara soğuk hava uyarısı!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesinden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Emre Ünal, bel fıtığı veya ağrısı olanlara soğuk havalarda bel bölgesini sıcak tutması tavsiyesinde bulundu.

Abone ol

Üsküdar Üniversitesinden yapılan açıklamada, soğuk havanın, bel fıtığının oluşumuna neden olmamasına rağmen bel ağrısı yaratan etkenler arasında yer aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Emre Ünal, soğuk ve karlı havaların, bel ve boyun fıtıklarına etkisini anlattı.

Soğuk havalarda, özellikle bel bölgesini sıcak tutan kıyafetler giymenin önemini vurgulayan Ünal, bel ağrısında ilk yapılması gerekenin, "bel bölgesine en az 15 dakika sıcak su torbası koyulması ve dinlenme" olduğunu anlattı.

Bel fıtığının, omurga kemikleri arasında bulunan "disk" adlı kıkırdak dokuların zamanla bozularak, bulunduğu yerden çıkmasıyla yaşandığını kaydeden Ünal, bu bozulmanın "yaşın ilerlemesi, ağır kaldırma, sigara içme ve kilolu olma" gibi etkenlerle oluştuğuna değindi.

Ünal, soğuk havalarda dokuların, kasların, eklemlerin ve bağ dokuların büzüşerek sertleştiğini kaydederek, bu durumda dokulara daha az kan gittiği için hareket kabiliyetinin azaldığını ve bel bölgesinde bulunan kas, eklem ve bağ dokularda yaşanan gerginliğin ağrıya neden olduğuna işaret etti.

"Soğuk havalarda bel fıtığına bağlı oluşan ağrı daha şiddetleniyor"

Op. Dr. Emre Ünal, bel fıtığı sorunu yaşayan insanların, belden daha fazla kalça ve bacak ağrısı yaşadığının altını çizerek, "Soğuk havanın bel fıtığı gelişmesi konusunda bir katkısı olmamakla beraber, soğuk havalarda bel fıtığına bağlı oluşan ağrının daha şiddetlendiğini polikliniklerimizde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bel ağrısı veya bel fıtığından korunmak için önerilerde bulunan Ünal, "düzenli egzersiz yapma, kiloya dikkat etme, şekerli gıdalardan uzak durma, sigara kullanmama ve bel bölgesini soğuktan korumanın" önemli olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
İnmede erken müdahale hayati önem taşıyor
İnmede erken müdahale hayati önem taşıyor
Propolis özü tozundan kozmetik ürün üretildi!
Propolis özü tozundan kozmetik ürün üretildi!
MSB'den flaş F-16 açıklaması! "Herhangi bir şarta bağlı değil"
MSB'den flaş F-16 açıklaması! "Herhangi bir şarta bağlı değil"
Av için gittiği ormanda hipotermi geçirdi, hayatını kaybetti
Av için gittiği ormanda hipotermi geçirdi, hayatını kaybetti
İTO verilerine göre İstanbul’un yıllık enflasyonu Ocak'ta kaç oldu?
İTO verilerine göre İstanbul’un yıllık enflasyonu Ocak'ta kaç oldu?
ABD'den Türkiye'ye F-35 şartı! "Tek şartla programa geri alırız"
ABD'den Türkiye'ye F-35 şartı! "Tek şartla programa geri alırız"
Stellantis ile SIXT’ten sıfır karbon için stratejik anlaşma
Stellantis ile SIXT’ten sıfır karbon için stratejik anlaşma
Karaman’da kokain ile yakalanan şahıs tutuklandı
Karaman’da kokain ile yakalanan şahıs tutuklandı
Ispanak ve brokoli hafızayı güçlendiriyor
Ispanak ve brokoli hafızayı güçlendiriyor
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı 1.5 saat yürüyerek gelip katletmiş! PKK mı tarikat mı?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı 1.5 saat yürüyerek gelip katletmiş! PKK mı tarikat mı?
Van, Bitlis ve Hakkari'de 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
Van, Bitlis ve Hakkari'de 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
Kedi ve köpek mamalarını artık belediye üretecek
Kedi ve köpek mamalarını artık belediye üretecek