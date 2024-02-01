Ceviz, badem gibi kuruyemişler hafızayı güçlendiriyor

Hafızayı güçlendiren besinlerden bahseden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, "Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, özellikle somon ve sardalya gibi deniz ürünleri beyin sağlığını destekler. Ayrıca, ceviz, badem gibi kuruyemişler, antioksidanlar bakımından zengindir ve hafıza fonksiyonunu artırabilir" dedi

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Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, "Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, özellikle somon ve sardalya gibi deniz ürünleri beyin sağlığını destekler. Ayrıca, ceviz, badem gibi kuruyemişler, antioksidanlar bakımından zengindir ve hafıza fonksiyonunu artırabilir" dedi. Prof. Dr. Gül, hafızayı kuvvetlendiren besinler konusunda açıklamalarda bulundu.



Hafızayı güçlendiren birçok besin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Gül, "Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, özellikle somon ve sardalya gibi deniz ürünleri beyin sağlığını destekler.



Ayrıca, ceviz, badem gibi kuruyemişler antioksidanlar bakımından zengindir ve hafıza fonksiyonunu artırabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, özellikle ıspanak ve brokoli, folik asit içerir ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yapabilir" diye konuştu.

Hangi tarzda beslenirsek beyne ve kuvvetli hafızaya daha çok katkı sağlayabileceğimize değinen Prof. Dr. Gül, "Beyin için sağlıklı beslenmek önemlidir. Bütün tahıllar, meyveler ve sebzeler, protein kaynakları (özellikle balık, tavuk, yumurta, baklagiller), sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado) ve süt ürünleri içeren dengeli bir diyet, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Antioksidan içeriği yüksek besinler (örneğin yaban mersini, böğürtlen gibi meyveler) de beyin sağlığını olumlu yönde etkiler" şeklinde konuştu.

Aşırı yağlı ve tuzlu beslenmenin beyne olumsuz etkilerinin olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Gül, "Aşırı yağlı ve tuzlu besinlerin (patates kızartması, cips, işlenmiş şarküteri et ürünleri gibi) aşırı tüketimi, kardiyovasküler sağlığı olumsuz etkileyebilir ve dolayısıyla beyin sağlığına zarar verebilir. Yüksek tuz alımı kan basıncını artırabilir, bu da beyin damarları üzerinde basınca ve olumsuz etkilere sebep olur. Aşırı yağlı besinler ise damar tıkanıklığına yol açarak kan akışını engelleyebilir, bu durum beyne yeterli oksijen ve besin ulaşımını kısıtlayabilir" dedi.