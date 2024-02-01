BIST 8.648
DOLAR 30,37
EURO 32,86
ALTIN 1.987,20
HABER /  GÜNCEL

Vatandaşlar semt pazarı sonrası pis bırakılan sokaklardan şikayetçi oldu

Vatandaşlar semt pazarı sonrası pis bırakılan sokaklardan şikayetçi oldu

Aydın'da kurulan semt pazarlarından sonra sokak aralarında bırakılan sebze ve meyve atıkları, hem kötü koku hem de görüntü kirliliği oluşturarak çevre sorunlarına neden oluyor. Bu duruma dikkat çeken Aydınlı vatandaşlar, pazarcılara daha sıkı denetim yapılması ve herkesin bulunduğu yeri temizlemesi için duyarlılık çağrısında bulundu.

Abone ol

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde kurulan semt pazarlarından sonra, akşam saatlerinde sokak aralarında bırakılan sebze ve meyve atıkları, çevresel sorunların artmasına sebep oluyor. Yaşanan duruma dikkat çeken Aydınlı vatandaşlardan Hüsamettin Kaçar, pazarcı esnafına sıkı bir denetim yapılması gerektiğini belirterek, herkesin bulunduğu yeri temizlemesiyle belediye temizlik görevlilerine yardımcı olunabileceğini ifade etti. Kaçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aydın'da pazarlardan sonra böyle görüntüleri her zaman görüyoruz. Pazarcı esnafına sıkı bir denetim yapılsa, herkes bulunduğu yeri temizleyip torba içine alsa, temizlik işçilerine daha kolaylık olur, zamandan kazanılmış olur. Her semt pazarlarının hali ne yazık ki hep böyle. Süpür yıka işleri her zaman zor. Temizlik işçileri kardeşlerimiz iyi ki de varlar” ifadelerine yer verdi.

Aydınlı vatandaşlar, çevre bilincinin artırılması ve toplumun bu konuda daha duyarlı olması amacıyla yapılan bu çağrıyla birlikte, semt pazarlarının sonrasında oluşan çöp sorununa çözüm bulunması için yetkililerden daha etkin önlemler alınmasını talep etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! Orada canlı bir fay var
Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! Orada canlı bir fay var
60 yaşında üniversiteyi bitirdi, şimdi de öğretmen olmak istiyor
60 yaşında üniversiteyi bitirdi, şimdi de öğretmen olmak istiyor
ÖSYM duyurdu! YKS başvuruları başladı: Sınav ücretleri ne kadar?
ÖSYM duyurdu! YKS başvuruları başladı: Sınav ücretleri ne kadar?
Samsun'da bir kişiyi yaralayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun'da bir kişiyi yaralayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Bel fıtığı olanlara soğuk hava uyarısı!
Bel fıtığı olanlara soğuk hava uyarısı!
İnmede erken müdahale hayati önem taşıyor
İnmede erken müdahale hayati önem taşıyor
Propolis özü tozundan kozmetik ürün üretildi!
Propolis özü tozundan kozmetik ürün üretildi!
MSB'den flaş F-16 açıklaması! "Herhangi bir şarta bağlı değil"
MSB'den flaş F-16 açıklaması! "Herhangi bir şarta bağlı değil"
Av için gittiği ormanda hipotermi geçirdi, hayatını kaybetti
Av için gittiği ormanda hipotermi geçirdi, hayatını kaybetti
İTO verilerine göre İstanbul’un yıllık enflasyonu Ocak'ta kaç oldu?
İTO verilerine göre İstanbul’un yıllık enflasyonu Ocak'ta kaç oldu?
ABD'den Türkiye'ye F-35 şartı! "Tek şartla programa geri alırız"
ABD'den Türkiye'ye F-35 şartı! "Tek şartla programa geri alırız"
Stellantis ile SIXT’ten sıfır karbon için stratejik anlaşma
Stellantis ile SIXT’ten sıfır karbon için stratejik anlaşma