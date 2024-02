Vatandaşlar semt pazarı sonrası pis bırakılan sokaklardan şikayetçi oldu

Aydın'da kurulan semt pazarlarından sonra sokak aralarında bırakılan sebze ve meyve atıkları, hem kötü koku hem de görüntü kirliliği oluşturarak çevre sorunlarına neden oluyor. Bu duruma dikkat çeken Aydınlı vatandaşlar, pazarcılara daha sıkı denetim yapılması ve herkesin bulunduğu yeri temizlemesi için duyarlılık çağrısında bulundu.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde kurulan semt pazarlarından sonra, akşam saatlerinde sokak aralarında bırakılan sebze ve meyve atıkları, çevresel sorunların artmasına sebep oluyor. Yaşanan duruma dikkat çeken Aydınlı vatandaşlardan Hüsamettin Kaçar, pazarcı esnafına sıkı bir denetim yapılması gerektiğini belirterek, herkesin bulunduğu yeri temizlemesiyle belediye temizlik görevlilerine yardımcı olunabileceğini ifade etti. Kaçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aydın'da pazarlardan sonra böyle görüntüleri her zaman görüyoruz. Pazarcı esnafına sıkı bir denetim yapılsa, herkes bulunduğu yeri temizleyip torba içine alsa, temizlik işçilerine daha kolaylık olur, zamandan kazanılmış olur. Her semt pazarlarının hali ne yazık ki hep böyle. Süpür yıka işleri her zaman zor. Temizlik işçileri kardeşlerimiz iyi ki de varlar” ifadelerine yer verdi.

Aydınlı vatandaşlar, çevre bilincinin artırılması ve toplumun bu konuda daha duyarlı olması amacıyla yapılan bu çağrıyla birlikte, semt pazarlarının sonrasında oluşan çöp sorununa çözüm bulunması için yetkililerden daha etkin önlemler alınmasını talep etti.