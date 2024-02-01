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Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! Orada canlı bir fay var

Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! Orada canlı bir fay var

Prof. Dr. Naci Görür katıldığı televizyon programında Gemlik Körfezi'nde yaşanan depremler hakkında bilgi vererek Marmara Bölgesi için “Halihazırda bir deprem bekliyoruz” dedi.

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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Marmara Bölgesi için beklenen depremle ilgili yeni açıklamalarda bulunurken “Canlı fay” uyarısı yaptı.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde yaşanan 3.2 ve 3.4 büyüklüğündeki depremler İstabulluları yine deprem korkusuyla başbaşa bıraktı. Depremlerin şiddetleri küçük de olsa "İstanbul depremi yaklaşıyor mu?” sorusunu sordurdu. Prof. Dr. Naci Görür ise yaşanan bu depremleri yorumladı.

“Halihazırda bir deprem bekliyoruz”

TGRT Haber’e konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Naci Görür vatandaşları deprem konusunda uyarmaya devam ediyor. Özellikle Marmara Bölgesi için uzun süredir uyarılarda bulunan Görür yeni açıklamasında son yaşanan depremlerin Marmara Bölgesi’nde canlı fay olduğunun bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Bu bölge için “Halihazırda bir deprem bekliyoruz” diye konuşa Görür şunları söyledi:

"Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."

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