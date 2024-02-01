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Alzheimer hastası kadın ailesine teslim edildi

Alzheimer hastası kadın ailesine teslim edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan alzheimer hastası kadın jandarma ekipleri aracılığı ile Çine ilçesindeki yakınlarına ulaşılarak teslim edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Şevketiye mahallesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne alzheimer hastası bir kadının bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada şahsın alzheimer hastası N.E. (51) olduğu tespit edildi. Alzheimer hastası kadın Çine ilçesinde ikamet eden ailesine ulaşılarak ağabeyi E.E.'ye teslim edildi.

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