BIST 8.652
DOLAR 30,37
EURO 32,85
ALTIN 1.988,00
HABER /  MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'sundan haber var! Son durumu nasıl?

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'sundan haber var! Son durumu nasıl?

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan 61 yaşındaki Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama geldi.

Abone ol

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen’de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Girişimsel nöroradyoloji uzmanı Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk ve ekibi tarafından acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır. 29 Ocak 2024, Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.

Hastamızın tedavisine; yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edilmektedir. Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen’in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir.

'Kızılcık Şerbeti'nde Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı 'Abdullah', dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde, şirketin yönetim kurulu başkanlığının elinden alınmasından sonra kalp krizi geçirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Su içemeyenlere uzmanlardan suyun içine meyve parçası atın önerisi
Su içemeyenlere uzmanlardan suyun içine meyve parçası atın önerisi
Kırklareli’nde kardan kapanan köy yolları açıldı
Kırklareli’nde kardan kapanan köy yolları açıldı
Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı
Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı
Damat dehşetinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Damat dehşetinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçinin yüzlerce zeytin ve badem ağacını kesti
Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçinin yüzlerce zeytin ve badem ağacını kesti
İsrail saldırdı ticaretin rotası değişti navlun fiyatları salgın dönemine döndü
İsrail saldırdı ticaretin rotası değişti navlun fiyatları salgın dönemine döndü
Putin 12 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor! Erdoğan Sevgililer Günü'nde Mısır'a gidecek iddiası
Putin 12 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor! Erdoğan Sevgililer Günü'nde Mısır'a gidecek iddiası
Alzheimer hastası kadın ailesine teslim edildi
Alzheimer hastası kadın ailesine teslim edildi
İYİ Parti'de bir isim adaylıktan çekildi! Meral Akşener'in iznini almış
İYİ Parti'de bir isim adaylıktan çekildi! Meral Akşener'in iznini almış
Ceviz, badem gibi kuruyemişler hafızayı güçlendiriyor
Ceviz, badem gibi kuruyemişler hafızayı güçlendiriyor
Kahramanmaraş’ta 3 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Kahramanmaraş’ta 3 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Vatandaşlar semt pazarı sonrası pis bırakılan sokaklardan şikayetçi oldu
Vatandaşlar semt pazarı sonrası pis bırakılan sokaklardan şikayetçi oldu