Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçinin yüzlerce zeytin ve badem ağacını kesti

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli çiftçiye ait yüzlerce zeytin ve badem ağacını kesti.

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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Yahudi yerleşimciler, Nablus'ta yaşayan Filistinli çiftçi Gazi Anter'in zeytin ve badem bahçesine saldırdı.

"Yahudi yerleşimcilerin yağışlı havaları fırsat bilerek Filistinlinin bahçesine girdiği" vurgulanan haberde, Yahudi yerleşimcilerin bahçedeki 450 ağaç ve fidanı kestiği belirtildi.

Filistinli çiftçi Anter, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin iki yıldan bu yana bahçesine 4 kez zarar verdiklerini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 700 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.