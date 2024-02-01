Amazon'da anne ve bebek ürünlerinde indirim kampanyası

Amazon Türkiye, "Anne ve Bebek Fırsatları" kampanyası kapsamında, geniş bir seçkiden binlerce üründe indirim başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, 29 Şubat'a kadar devam edecek kampanya kapsamında; oyuncak, bebek bakım ve beslenmeden oto koltuklarına kadar geniş bir seçkiden binlerce ürünü, tüm müşterilerine uygun fiyatlar ve güvenli teslimat seçenekleriyle sunuyor.

Kampanya boyunca tüm müşteriler, global ve yerel markaların giyim-tekstil, oyuncak, bez, bakım ve beslenme gibi binlerce ürününe Amazon.com.tr güvencesiyle sahip olabilecek. Kampanyanın ilk haftasında, müşteriler seçili ürünlerde geçerli 5 bin liraya sepette 500 TL indirim fırsatından da faydalanabilecek.

Amazon Prime üyeleri ise her kampanya döneminde olduğu gibi "Anne ve Bebek Fırsatları" boyunca, minimum sepet tutarı olmaksızın geçerli alışverişlerinde, pazar günleri dahil bedava ve hızlı teslimat ayrıcalığından faydalanabilecek.

Ayrıca, seçili şehirlerdeki Prime üyeleri, "Randevulu Teslimat" ile siparişleri sırasında uygun saat ve tarihi seçerek, siparişlerini diledikleri zaman aralığında teslim alabilecek. Satın aldıkları ürünlerin teslimatlarının, siparişi takip eden bir hafta boyunca kendileri için uygun bir zaman diliminde doğrudan adreslerine gerçekleştirilmesini de talep edebilecek.