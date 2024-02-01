Malatya, çapraz karaciğer nakillerinde dünyanın merkezi olmayı hedefliyor

ABD Boston College'de görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver'in algoritma ve bilgisayar yazılımı kullanarak yaptıkları karaciğer nakli için vericileri eşleştiren sistemi uygulayarak dünyada ilk 6'lı çapraz karaciğer naklini gerçekleştiren Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, bu alanda dünyanın merkezi olmak istiyor. 6'lı çapraz karaciğer nakli, 12 ayrı ameliyathanede aynı anda yapıldı.

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ABD Boston College'de görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver'in algoritma ve bilgisayar yazılımı kullanarak yaptıkları karaciğer nakli için vericileri eşleştiren sistemi uygulayarak dünyada ilk 6'lı çapraz karaciğer naklini gerçekleştiren Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, bu alanda dünyanın merkezi olmak istiyor.



Prof. Dr. Tayfun Sönmez'in vefat eden eşinin adını taşıyan Banu Bedestenci Sönmez Çapraz Karaciğer Nakli Sistemi ile donörleri ile uyumsuzluk nedeniyle nakil fırsatı yakalayamayan hastaların vericilerinin karşılıklı eşleştirildiği İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsünde, 2002'den bu yana 85'i çapraz olmak üzere 3 bin 700 nakil gerçekleştirildi. Ekip, son olarak geçen hafta dünyada ilk kez 6'lı çapraz nakil yaparak bu alandaki başarısını taçlandırmış oldu.



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, AA muhabirine, 23 Ocak Salı günü 6'lı çapraz karaciğer naklini 12 ameliyathanede, 100'ün üzerinde ekiple başarıyla gerçekleştirdiklerini, yoğun bakım, ameliyathane, servis ve teçhizat imkanları açısından dünyada bir numara olduklarını dile getirdi.

Nakil olanların hastane süreçlerinin devam ettiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:



"Canlı donörü olan ancak uyumsuzluk nedeniyle hastalarına bağış yapamayanlar için ve bu hastalar için bir ümit olduğunu düşünüyoruz. Bu hastalara karaciğer nakli şansı sunarak hayatlarının normale dönmesini istiyoruz. Bunu da gerçekleştirecek çapraz karaciğer nakli sistemini ciddi bir anlamda Malatya'da, İnönü Üniversitesinde kurduğumuzu düşünüyoruz. Bu bir tek cerrahların yapabileceği bir iş değil, işin içinde ekonomi profesörleri de var. Boston Üniversitesinden Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver ile birlikte çalışıyoruz. Çapraz nakil bekleyen uyumsuz donörleri ve hastaları bir havuzda topluyoruz. Daha sonra Boston'daki arkadaşlarımız bunları değerlendiriyor. Kendilerinin geliştirdiği Banu Bedestenci Sönmez Çapraz Karaciğer Nakli Sistemi vasıtasıyla bu çaprazlama gerçekleşiyor ama çaprazlama gerçekleştiği zaman karşımıza bir seçenek sunulmuyor belki onlarca, belki 100'ün üzerinde seçenek sunuluyor. Biz bunların içerisinde en uygununu seçiyoruz."

Zorlu geçen ameliyat sürecine de işaret eden Yılmaz, kendilerinin de bu konuda deneyimlerinin çok çok arttığını söyledi.



Prof. Dr. Yılmaz, en iyi hasta eşleşmeleriyle şimdiye kadar 85 çapraz karaciğer nakli yaptıklarını ve iyi bir şifa imkanı sunduklarını vurguladı. 2002 yılından bu yana nakil yapılan merkezde toplamda 3 bin 700 karaciğer nakli gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, bunların yüzde 90'ının canlı vericiden, yüzde 10'unun da kadavradan alınan organlarla yapıldığına işaret etti.



Kan grubu uyumsuzluğu, vericinin karaciğerinin hastaya yetmemesi veya geri kalanın donöre yetmemesi, damarsal problemler gibi nedenlerle hastalarına karaciğer veremeyecek olanları merkeze beklediklerini belirten Yılmaz, "Başvuru için çapraz karaciğer nakil sistemi diye bir web sitemiz var. Siteye İnönü Üniversitesinin ana sayfasından da ulaşabilirler. Yine Boston College'ın ana sayfasından da ulaşabilirler. Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı versiyonları mevcut. Bir şekilde uygun bir çaprazlama modelinin içine bu başvuruları sokabiliyoruz. Bizim hastalarımızın yüzde 10 ila 20 arası yurt dışından geliyor. Çapraz karaciğer nakli Malatya'yı dünyada bir numara haline getirdi. Ümit ediyorum ki bundan sonra yurt dışından da bu tarz hastalar ve donörler artık Malatya'ya artan sıklıkla başvuracaklar."