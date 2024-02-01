Boşandığı eşini iş çıkışında bıçakladı

Aksaray'da boşandığı eşini iş çıkışında ayağından ve bacağından bıçaklayarak yaralayan eski koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 25 Ocak gecesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Handan A. (36), mesaisi bitiminde hastaneden çıkarak evine gitmek üzere hastane otoparkındaki aracına binmek istedi.

Bu sırada önceden otoparka gelerek kısa bir süre önce boşandığı eski eşinin çıkmasını bekleyen Fatih A. (42), kadın arabaya binmeden kolundan tutarak bağırmaya başladı. Boşandığı eşiyle tartışan Fatih A., yanında taşıdığı bıçakla kadına saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın, çığlık atarak çevredeki vatandaşlardan yardım isterken Fatih A. bıçakla kadını bacağından ve ayağından bıçakladı. Hemen otoparka gelen hastane polisi olayı gerçekleştiren Fatih A.’yı yakalayarak gözaltına alırken hastaneden otoparka 112 Acil Yardım ambulansı gönderildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın çalıştığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan eski koca sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.