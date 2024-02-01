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Diyarbakırlı Ramazan Hoca camiye gelen kadını taciz mi etti? Yaşananları böyle anlatmıştı

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesi sonrası camiye gelen kadını taciz ettiği iddiası yeniden gündeme geldi. Gazeteci Hadi Özışık'ın Youtebe kanalına konuk olan Pişkin, olaya ilişkin suçlamalara böyle cevap vermişti.

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Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü.  

Diyarbakır'da tarihi Ulu Camii önünde yaptığı dini sohbetlerle tanınan dini bilgisi ile herkesin dikkatini çeken Pişkin'in öldürülmesi sonrası akıllara geçmişte yaşadığı bir hadise geldi.

İddialara göre Ramazan hoca, camiye gelen açık giyinen bir kadına sözlü tacizde bulunmuştu. Peki olayın aslı gerçekte böyle miydi?

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk olan Pişkin, yaşananları açık açık böyle anlatmıştı.

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