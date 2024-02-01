BIST 8.661
DOLAR 30,37
EURO 32,92
ALTIN 1.985,66
HABER /  EKONOMİ

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı! Ne kadar oldu?

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 101 milyar 311 milyon lira artarak 11 trilyon 837 milyar 485 milyon liraya yükseldi.

Abone ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Ocak itibarıyla 101 milyar 311 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 736 milyar 174 milyon liradan 11 trilyon 837 milyar 485 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 65 milyar 848 milyon lira arttı. Toplam mevduat 15 trilyon 101 milyar 317 milyon lira oldu.

 Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 527 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, 26 Ocak itibarıyla 12 milyar 923 milyon lira artışla 1 trilyon 526 milyar 904 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 436 milyar 713 milyon lirası konut, 94 milyar 96 milyon lirası taşıt ve 996 milyar 95 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 29 milyar 735 milyon lira artarak 1 trilyon 438 milyar 439 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,8 artışla 1 trilyon 206 milyar 915 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 522 milyar 515 milyon lirasını taksitli, 684 milyar 400 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

 Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 534 milyon lira artarak 194 milyar 750 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 158 milyar 450 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 99 milyar 732 milyon lira artarak 2 trilyon 593 milyar 970 milyon lira oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere’de eczaneler, doktor reçetesi olmadan 7 hastalığı tedavi edebilecek!
İngiltere’de eczaneler, doktor reçetesi olmadan 7 hastalığı tedavi edebilecek!
Gazze'de can kaybı 27 bini aştı
Gazze'de can kaybı 27 bini aştı
Ağrı'da basın açıklaması, oturma eylemi ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı!
Ağrı'da basın açıklaması, oturma eylemi ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı!
Boşandığı eşini iş çıkışında bıçakladı
Boşandığı eşini iş çıkışında bıçakladı
Yaşlı adam komşusu tarafından ölü bulundu
Yaşlı adam komşusu tarafından ölü bulundu
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Emre Mor'u Fatih Karagümrük'e kiraladı
Fenerbahçe, Emre Mor'u Fatih Karagümrük'e kiraladı
AB'den Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek!
AB'den Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek!
Tahin geçmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor
Tahin geçmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor
Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya YHT ile gitti!
Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya YHT ile gitti!
Doğu Karadeniz'in geçen yıl fındık ihracatı 1 milyar doları aştı
Doğu Karadeniz'in geçen yıl fındık ihracatı 1 milyar doları aştı
Malatya, çapraz karaciğer nakillerinde dünyanın merkezi olmayı hedefliyor
Malatya, çapraz karaciğer nakillerinde dünyanın merkezi olmayı hedefliyor