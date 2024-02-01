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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu kullanıcılarına yönelik 3 ilçede 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 220 personelin katıldığı "Narkogüç Operasyonu"nda 23 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda 8 gram kokain, 439 gram kubar esrar, 249 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram eroin, 87 sentetik hap, 107 gram kenevir tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, ruhsatsız 4 tabanca ve 9 av tüfeği, 4 tabanca şarjörü ile 72 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.

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