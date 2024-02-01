Eşlere uyarı geldi! Dilber dansı izlemek boşanma nedeni

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakteri, pavyon dansıyla kamuoyunda gündem olmuştu. Hürriyet yazarı Ömür Gedik, avukat bir arkadaşının eşleri uyardığını aktardı.

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Hürriyet yazarı Ömür Gedik, oyuncu Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansıyla ilk bölümü yayımlanmadan dikkatleri üzerine çeken “İnci Taneleri” dizisinin ardından avukat bir arkadaşının eşleri uyardığını aktardı.

Ömür Gedik, “Dilber dansı almış başını gitmişken konuya bir de hukuki yorum geldi. Avukat arkadaşım Yıltay Günay bombayı patlattı: ‘Yasalara göre pavyona gitmek güven sarsıcı davranış olup boşanma sebebidir.’ Aman dikkat!” diye yazdı.

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