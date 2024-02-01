Samsun'da 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Abone ol
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucu şüpheli B.Ş'nin 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerindeki adreslerinde arama yaptı.
Aramada 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ş. jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.