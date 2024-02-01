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Merkez Bankası rezervleri 930 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası rezervleri 930 milyon dolar azaldı

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

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TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 26 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ocak'ta 90 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 282 milyon dolar artışla 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 930 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

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