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HABER /  POLİTİKA

Ordu'da 10 kişilik ekip 3 ay çalıştı 3 boyutlu tablo Delet Bahçeli'ye hediye edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da 10 kişilik ekip 3 ay çalıştı 3 boyutlu tablo Delet Bahçeli'ye hediye edildi

Ordu’da 10 kişilik bir ekiple yaklaşık 3 ayda yapımı tamamlanan 3 boyutlu at üzerindeki Atatürk tablosu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye edildi. Genel Başkan Bahçeli’nin tabloyu makam odasına asacağı belirtildi.

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Altınordu ilçesinde tasarım ayna yapım ve satışı üzerine faaliyet gösteren işyerini işleten Serkan Alper, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında Atatürk tablosu yapmaya karar verdi.

10 kişilik ekiple birlikte yaklaşık 3 ay boyunca çalışma sürdüren Alper, at üzerindeki Atatürk tablosunu 3 boyutlu olarak tamamladı. Hazır hale gelen tablo sonrasında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye edildi.

“Tablonun Devlet Bahçeli’ye kadar ulaşacağını tahmin etmiyorduk”

Serkan Alper, 3 ay emek verdikleri tablonun MHP Lideri Bahçeli’ye ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Geçen yıllarda bir cami maketi yapmıştık ve herkes çok beğenmişti. Sonradan da Mustafa Kemal Atatürk’ün tablosunu yapmaya karar verdik ve ekip olarak başladık. Yapımı 3 ay kadar sürdü ve yaklaşık 10 kişilik ekiple birlikte tamamladık. Tabi Atatürk olunca biraz daha dikkatli çalıştık ve keyifli bir tablo oldu. Cumhuriyetin 100’ncü yılına özel bir tablo. Sonrasında MHP Fatsa İlçe Başkanımız Murat Kaçak ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye ettik. Devlet Bahçeli de tabloyu beğendi ve kendi makam odasına asılması için talimat verdi. Tablo çok güzel oldu ama Devlet Bahçeli’ye kadar ulaşacağını tahmin etmiyorduk, kendisine ulaşınca çok mutlu olduk” diye konuştu.

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