Şişli’deki Komşu Kafe’nin açılışına mahalle sakinlerinden yoğun ilgi

Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Komşu Kafe’nin açılışına mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

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Açılış programının ardından Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin vatandaşlarla bir araya geldi.



Şişli Belediyesi tarafından Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde yapılan Komşu Kafe’nin açılışı gerçekleştirildi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin açılış konuşmasının ardından kurdele kesti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılış programının ardından Başkan keskin, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

“Burası mahallenin buluştuğu yerdir”

Komşu Kafe’nin açılışında konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Burada çok önemli projelere imza attık. Onlardan bir tanesi de şu anda açmak istediğimiz Komşu Kafelerdir.

Burası mahallenin buluştuğu yerdir. Kadınının, gencinin, çocuklarının buluştuğu yerdir. Biliyorsunuz daha önce de çok söyledim, çok sevdiğim bir mahalledir. Bütün mahalleleri seviyorum ama maalesef rant uğruna bozduğumuz mahallelerden de bir tanesidir.

Dolayısıyla burası eskiden daha mütevazi, daha güzel bir mahalleydi. Şimdi rant nedeniyle üzülerek ifade ediyorum ki mahallenin dokusu değişmiştir.

Burada bu mahalledeki komşuluk ilişkilerini sıcak tutacak mekanları oluşturmak ve her eve girecek bir organizasyonun da temsilcisiyiz. Hem Mahalle Evimiz burada çok önemli işlere imza atıyor. Burayı yeniden, çok önceden mahalle sakinlerine söz vermemiz gibi seçim sonucuna yetişti. Ama sadece burası değil, Fulya’da ve Nazım Hikmet’te bir Komşu Kafe açtık“ ifadelerini kullandı.