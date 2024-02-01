Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarının maaşına yüzde 10 iyileştirme ve 1 maaş ikramiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maaşlara yüzde 10 iyileştirme yapıldığını açıkladı. İmamoğlu, memurlara da 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldıklarını duyurdu. Son artışla birlikte personelin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşti.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışanların taban ücret uygulaması ve maaşlarına yüzde 10 iyileştirme yapıldığını açıkladı.

Böylelikle ocak ayı artışıyla birlikte belediye personelinin maaş zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşti.

Ekrem İmamoğlu, memurlara da 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldıklarını duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şunları kaydetti:

"Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da %10 iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle, Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart'ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık."