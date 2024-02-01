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Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarının maaşına yüzde 10 iyileştirme ve 1 maaş ikramiye

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarının maaşına yüzde 10 iyileştirme ve 1 maaş ikramiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maaşlara yüzde 10 iyileştirme yapıldığını açıkladı. İmamoğlu, memurlara da 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldıklarını duyurdu. Son artışla birlikte personelin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışanların taban ücret uygulaması ve maaşlarına yüzde 10 iyileştirme yapıldığını açıkladı.

Böylelikle ocak ayı artışıyla birlikte belediye personelinin maaş zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşti.

Ekrem İmamoğlu, memurlara da 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldıklarını duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şunları kaydetti:

"Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da %10 iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle, Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart'ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık."

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