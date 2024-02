Finansal sigortalar sektöre yeni soluk getirecek

- Ankara Ticaret Odası, Quick Sigorta işbirliği düzenlenen ve TOBB üyeleri, acenteler, Ankaralı sanayicilerin katıldığı toplantıda, finansal sigortalar konuşuldu

Kasko ve trafik arasında sıkışan sektörün, finansal sigortalar ile önünün açılacağı, acentelere de yeni alanlar oluşturacağı vurgulandı.



Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Quick Sigorta iş birliği ile 30 Ocak’ta, Ankara’da, düzenlenen toplantıda sigortacılıkta yeni ürünler ve finansal sigortalar konuşuldu. Finansal Market Vizyonu ile Sigortadan Fazlası temalı toplantıya, TOBB üyeleri, acenteler ve Ankaralı sanayiciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Bülent Yük yaptı.

Toplantıda, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sigorta acentelerinin sigorta ile birlikte finansal ürünlerin satışına aracılık etmeleri gerektiği üzerinde durularak, kasko ve trafik sigortası arasında sıkışan acentelere de yeni kanallar açılacağı vurgulandı. Toplantıda, katılımcılara, bina tamamlama sigortası, fatura koruma sigortası, kefalet sigortası gibi finansal ürünler hakkında bilgiler verildi.

Toplantıya, Maher Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Erdemoğlu, Maher Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Volkan Yıldız, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, QCAR Genel Müdürü Barış Sezen, MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, Valde Bilişim Genel Müdürü Azak Yaşarkurt da katıldı. Ankara ve çevre illerden gelen sigorta acentelerinin yanı sıra çeşitli meslek temsilcilerinden oluşan yaklaşık 300’e yaklaşan katılımcı da toplantıyı takip etti.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, kuruldukları günden bu yana finansal sigortalarda büyümeyi, finansal market oluşturmayı ve bunu da acentelerle birlikte yapmayı hedeflediklerini belirterek, bu yolda ilerlediklerini söyledi.

Ahmet Yaşar, özellikle bankaların merkeze çekilmeye ve Anadolu’daki şubelerini kapatmaya başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu iş kamu bankaları ve bir miktar da PTT’ye kaldı. PTT’nin de bir taraftan kargo bir taraftan fatura takip etmesi, bir yandan hayat poliçesi ve kredi başvurusu alması çok zor. Oysa sigorta aracıları aynı zamanda finansal bir iş yapıyorlar. Bu manada direkt kredi vermeseler bile en azından kredi başvurusu almaları mümkün. Dünyada bunun örnekleri var; Avrupa'da ve Amerika'da sigorta aracıları bu finansal işleri yapıyorlar. Bizim şubesiz çalışan birçok finansal kuruluşa, bankaya; Türkiye'nin her ilçesinde varlık gösteren 17 binden fazla aracının, acentenin destek olması, hizmet vermesi mümkün. Bu konuda gri alanların açılması konusunda da TOBB’dan destek istiyoruz.”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, sigortada yeni kanallarla acentelerin önünün açılması gerektiğini söyledi. “Sigortacılıkta yol tıkandı demek istemiyorum ama sigortacılıkta kanallar daraldı” diyen Ülken, sektörün kasko ve trafik sigortasında sıkıştığını kaydetti. Acentelerin önünü açacak yeni alanlar bulunması gerektiğini ifade eden Ülken, “Finansal sigortalar bu alanlardan biri. Zaten finansın içerisinde olan sektör biz kredilerde de olalım diyor” şeklinde konuştu.

Hakan Ülken, Türkiye'de her yıl 900 bin konuta ihtiyaç olduğunu, özellikle son iki yıldır artan maliyetler, pazardaki daralma ve satın alma paritesindeki düşüş nedeniyle konut arzında sorun olduğuna değinerek, şunları söyledi.

“Sorun çözülmediği müddetçe barınma krizi, kira meseleleri, kiracı ev sahibi problemleri gibi hem ekonomik hem sosyolojik birçok sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Bu noktada da Quick Sigorta, bina tamamlama sigortası ile taşın altına elimi koyuyorum diyor. Bu ürünü de satacak olan acenteler. Bizim TOBB olarak bu işi yapacak olan müteahhitlerimize bu ürünü anlatabilmemiz, regülasyonu sağlamamız gerekiyor.”

Ankara Ticaret Odası Yönetim Başkan Yardımcısı Temel Aktay, sigorta sektörünün ekonominin gelişiminde önümle rol oynadığını söyledi. Aktay, ekonomi geliştikçe sigorta sektörünün de geliştiğini belirterek, “Sigorta sektörü dinamik ve günün ihtiyacına göre kendini yenileyen bir sektör” dedi.

Temel Aktay, yeni ihtiyaçların, yeni sigorta türlerini ortaya çıkardığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bunlardan biri de bina tamamlama sigortası. İnşaat sektörü ekonominin lokatif sektörü. Yaklaşık 270 sektörü besliyor. Bina tamamlama sigortası, kentsel dönüşüm faaliyetleri artınca daha çok ihtiyaç duyulan ve gündeme gelen bir konu. İnşaat firmalarını ve konut sahibi olacakları koruyan, yatırımcılara fayda sağlayan bu sigorta sonuçta ülke varlıklarını ve yatırımları koruyarak ekonomiyi destekliyor. İstenmeyen olaylar karşısında kimse mağduriyet yaşamıyor. Bu sigorta türü inşaat müteahhitlerini ve emlakçı arkadaşlarımızı yakından ilgilendiriyor. Günümüz koşullarında inşaat şirketleri her türlü riske karşı sigorta şirketi tarafından koruma altına alınmış oluyor.”