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Şahinbey Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

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Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti.

Gündeme alınan 5 maddenin 2’si İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 3’ü ise Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilerek meclise sunuldu.

1 madde ise gündem dışı olup, meclise teklif karar olarak sunuldu.


Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı 2. oturum toplantısını 06 Şubat 2024 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

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