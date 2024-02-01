BIST 8.669
DOLAR 30,35
EURO 32,91
ALTIN 1.996,45
HABER /  GÜNCEL

Bakan Fidan Türkmenistan ve İsveç'in Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü

Bakan Fidan Türkmenistan ve İsveç'in Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve , İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’le birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’la bugün telefonda görüştü.

Görüşmede, başta enerji ve sivil havacılık konuları olmak üzere ikili ilişkileri her alanda güçlendirmenin yanı sıra, çok taraflı platformlarda işbirliği imkanları ele alındı.


Kaynaklar, Bakan Fidan’ın İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’le de bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Görüşmede, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük kültür ve sanatın merkezi olacak
Karabük kültür ve sanatın merkezi olacak
İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasına devam edildi
İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasına devam edildi
Workup Girişimcilik Programı’nın 12. dönemi başlıyor
Workup Girişimcilik Programı’nın 12. dönemi başlıyor
Menteşe’de okullarda 2.dönem çalışma planları toplantısı gerçekleştirildi
Menteşe’de okullarda 2.dönem çalışma planları toplantısı gerçekleştirildi
CHP'nin engellediği iddia edilen İYİ Parti afişleri Ataşehir'de gösterildi! Ataşehir Belediyesi'nden açıklama
CHP'nin engellediği iddia edilen İYİ Parti afişleri Ataşehir'de gösterildi! Ataşehir Belediyesi'nden açıklama
Davis Kupası'nda Yeni Zelanda-Türkiye kuraları çekildi
Davis Kupası'nda Yeni Zelanda-Türkiye kuraları çekildi
TFFHGD Elazığ Şubesinde Kaymaz dönemi
TFFHGD Elazığ Şubesinde Kaymaz dönemi
Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili soruya böyle cevap verdi
Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili soruya böyle cevap verdi
Şişli’deki Komşu Kafe’nin açılışına mahalle sakinlerinden yoğun ilgi
Şişli’deki Komşu Kafe’nin açılışına mahalle sakinlerinden yoğun ilgi
Iğdır'ın simgesi leylekler kış ayında şehri terk etmedi
Iğdır'ın simgesi leylekler kış ayında şehri terk etmedi
Iğdır'da hayvan aşılama çalışmaları devam ediyor
Iğdır'da hayvan aşılama çalışmaları devam ediyor
Finansal sigortalar sektöre yeni soluk getirecek
Finansal sigortalar sektöre yeni soluk getirecek