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Menteşe’de okullarda 2.dönem çalışma planları toplantısı gerçekleştirildi

Menteşe’de okullarda 2.dönem çalışma planları toplantısı gerçekleştirildi

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ikinci dönem Müdürler Kurulu Toplantısı Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü başkanlığında, şube müdürleri Eylen Terzi, Ali Kaan Kutlu, Muhammer Cihan, okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü gerçekleştirdi.

Şube Müdürleri, okul ve kurum müdürleriyle birlikte 1. dönem değerlendirmesi yapıldı. Ardından 2.dönem çalışma planları yapıldıktan sonra gündem maddeleri görüşüldü.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü yaptığı konuşmada” 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı birinci dönemini büyük özveriyle ve başarıyla tamamlayan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Eğitim öğretim faaliyetlerimizin yanında çocuklarımızın gelişimi önemli derecede katkıda bulunan Milli Eğitim Bakanlığımızın projeleri, Muğla Valimiz İdris Akbıyık’ın başlatmış olduğu 1 Kitap 1 İnsan Projesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projeleri olan Muğla Mavi Yeşil okullar Projesi, Değerler Çınarı Projesi, Öğretmen Etkileşim Günleri Projesi, Akademik Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Projesi, Muğla Öğretmen Akademisi gibi projelerimizi uyguladık. Uyguladığımız projelerde sağladığımız başarılar sayesinde öğrencilerimizin ve toplumumuzun geleceğine katkı sağlamayı hedefledik.

Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, çevreye karşı duyarlı, kitap okuma alışkanlığı edinmiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden bir nesil için 2.dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimiz ve velilerimizin katkısıyla birlikte yeni dönemde de önemli başarılara imza atacağımızdan hiç şüphem yoktur. Bu vesileyle 2.dönemin hepimize hayırlı olmasını dilerim ”dedi.

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