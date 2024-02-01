İtiraflar ağızları açık bıraktı! Ebru Polat: Oha ne sapıksınız... Hiç mi utanmanız yok!
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat takipçilerinden kendisine itirafta bulunmalarını istedi. Gelen bazı mesajlar ise ağızları açık bıraktı. Şarkıcı mesajlardan birini "Oha ne sapıksınız" diyerek paylaştı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı Ebru Polat zaman zaman takipçilerinden gelen itirafları paylaşarak gündem oluyor. Ebru Polat yine takipçilerinden itiraflarını yazmalarını istedi.
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Ebru Polat aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirdi.
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"Sağlam itiraflar gelsin" diyerek mesajları yayınlayan şarkıcıya olay mesajlar geldi.
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Bir takipçi Ebru Polat'a "üvey annemle birlikte oldum" mesajı attı. Polat ise bunu paylaşarak "Oha ne sapıksınız" dedi.
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