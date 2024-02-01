CHP'den Başak Demirtaş önlemi! İşte İstanbul ilçelerine atanacak kadın adayların tam listesi

İSTANBUL'un ilçeleri için bugüne kadar İstanbul'da sadece 3 kadın aday gösteren CHP, Başak Demirtaş'ın DEM Parti adaylığının kuvvet kazanması üzerine 'kadın' açılımına gidiyor. CHP, İstanbul'da 4 ilçede daha kadın aday gösterecek. İşte o ilçeler ve kadın adaylar...

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Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İstanbul adayı olacağına yönelik senaryonun güçlenmesi, bugüne kadar İstanbul'da sadece üç kadın aday çıkaran CHP'de politika değişikliğine gidilmesine neden oldu. CHP yarın da İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'in kritik ilçelerinin de yer aldığı 400 adayı açıklayacak.

Yarın İstanbul'un 9 ilçesi açıklanacak

CHP'de yarın MYK toplantısının ardından yarın saat 18.00’de PM’nin toplanması planlanıyor. Yarınki MYK toplantısında İstanbul’un kalan 11 ilçesinin adayları belirlenecek. 11 ilçeden en az 9’unda adayların belirlenmesine kesin gözüyle bakılıyor. DEM Parti ile süren görüşmeler nedeniyle, Esenyurt ve Adalar belediyelerinin bir sonraki PM’ye bırakılma ihtimali de bulunuyor.

İmamoğlu'na karşılık Adalar ve Esenyurt

Kulislerde İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleme karşılığında Esenyurt ve Adalar’da de DEM Parti’nin de onay vereceği bir adayın belirlenmesinin talep edildiği iddia ediliyor. Bu arada DEM Partili yetkililer, İstanbul’a ilişkin görüşmelerde henüz bir netlik sağlanmadığına dikkat çekti.

3 kadın aday gösterilmişti

İstanbul'da özellikle kadın adaylar üzerinde duracağı öğrenilen CHP, Üsküdar’da Sinem Dedetaş, Bahçelievler’de Emine Gülizar Emecan ve Maltepe’de de Esin Köymen’i aday gösterdi. Başak Demirtaş etkisiyle, İstanbul'da yeni kadın adaylar masada.

İşte İstanbul'daki kadın adaylar...

İstanbul’da CHP’nin kalesi olarak bilinen Kadıköy’de Kent Konseyi Başkanlığı yapan mimar Tülin Hadi’nin ismi konuşulurken, Bakırköy için ise beyin ve sinir cerrahi uzmanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu’nun aday gösterilmesi bekleniyor. Sarıyer’de İBB Saha Hizmetleri Grup Koordinatörlüğü yapan Merve Öztopaloğlu ile İBB’de danışman olarak görev yapan Tonuç Çoban’ın ismi değerlendiriliyor.

DEM Parti ile anlaşılamaması durumunda ise Adalar’da da Esra Huri Bulduk’u aday göstermesi bekleniyor.