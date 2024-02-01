İTÜ’lü öğrenciler, YK Enerji’nin Milas’taki eski maden sahasına ‘250. Yıl Hatıra Ormanı’ için fidan dikti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, üniversitenin 250. kuruluş yılı kapsamında gerçekleştirilen “250. Yılda 250 Bin Fidan” kampanyası için Muğla’nın Milas ilçesindeki YK Enerji’ye ait eski maden sahasında ağaç dikimi yaptı.

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YK Enerji’nin Hüsamlar bölgesinde başlattığı Türkiye’nin en büyük maden sahası rehabilitasyonu çalışmalarına destek veren İTÜ’lü akademisyen ve öğrenciler, “İTÜ 250. Yıl Hatıra Ormanı”nın ilk fidanlarını dikti.

Ağaç dikim töreninde bir konuşma yapan Milas Kaymakamı Ünver Böke şunları söyledi: “Bugün çok özel ve anlamlı bir güne şahitlik ediyoruz. Gerçekleştirilen bu projenin çok başarılı olacağına gerek Milas’ımıza gerekse bölgemize ve ülkemize değer katacağına yürekten inanıyorum. Milas, yaklaşık 2,5 yıl önce tarihin en büyük orman yangınlarından birini yaşadı.

Bugün baktığımızda doğa büyük bir gayretle kendini toparlıyor. Eski maden sahası rehabilitasyon projesinin yeşilimizi zenginleştirmek ve orman varlığımızı artırmak adına çok değerli olduğunu düşünüyorum”

Törende konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise bölgedeki rehabilitasyon çalışmalarının ülkemiz madenciliğinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok değerli olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin imarında, inşasında ve büyük altyapı projelerinde her zaman öncü olarak yer alan İTÜ, bugüne kadar 250 bin civarında mezun verdi. 250 yılımızda, İTÜ Ailesi’nin yani mezunlarımızın desteğiyle ‘250. Yılda 250 Bin Fidan’ kampanyasını başlattık ve toplam 250 bin fidanı bir yıl içinde toprakla buluşturduk. Mutluyuz, gururluyuz”

Rehabilitasyon alanına 3 ayda 125 bin ağaç dikildi

YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir ise Türkiye’nin en büyük rehabilitasyon çalışmasına bizzat katılarak destek veren Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’ye, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya ve İTÜ’lü akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Kendisinin de İTÜ mezunu olduğunu ve çok sayıda okul arkadaşıyla aynı amaç için Milas’ta bir araya gelmelerinin çok önemli olduğunu söyleyen Demir, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde başladığımız çalışmalarımızda üç aya yaklaştık. 29 Ocak itibarıyla ağaçlandırma faaliyetlerimizde 48 hektara ulaştık.

125 binin üzerinde bitki ve ağacı toprakla buluşturduk. Başta kızıl çam ve fıstık çamı olmak üzere akasya, defne, ardıç, lavanta, alıç, biberiye, mersin, kekik, çitlembik, hünnap, menengiç ceviz, incir, dağ muşmulası gibi onlarca türün ekimini ve dikimini yaptık. Bugün burada ‘İTÜ 250. Yıl Hatıra Ormanı’nın ilk adımını atıyoruz ve ilk etapta öğrencilerle 2 bin fıstık çamını toprakla buluşturuyoruz” dedi.

Rehabilitasyonun 1200 hektar gibi çok büyük bir alanda yapılacağını ve alanda 3 göletin de bulunacağını vurgulayan Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Rehabilitasyon projemizde konusunun uzmanı akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile çalışıyoruz. Hüsamlar Maden Ocağı’nda Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile birlikte çalışıyoruz.

Madenin kapatma projesi Dokuz Eylül Üniversitesi’nin değerli akademisyenleri tarafından hazırlandı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği de rehabilitasyon projesini izliyor, değerlendiriyor ve bize yol gösteriyor.

Dönemsel raporlamalarla rehabilitasyon sürecini kamuoyu ile paylaşıyor”

Ağaç dikim törenine Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Rektör Yardımcısı ve Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir ve çok sayıda İTÜ’lü akademisyen ile 250 İTÜ öğrencisi katıldı.