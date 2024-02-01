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Murat Kurum, İstanbul'u karış karış geziyor

Murat Kurum, İstanbul'u karış karış geziyor

Seçim kampanyası kapsamında İstanbullularla temasını aksatmayan Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, Güngören'de esnafı ziyaret etti. Sebze tezgahının başına geçen Kurum, vatandaşlara karanfil verip pazarcılarla kahvaltı yaptı.

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İstanbul'da AK Parti kampanyası büyük bir heyecanla sürüyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da kampanya kapsamında karış karış şehri geziyor.

İlçe ilçe, semt semt, sokak sokak dolaşan Kurum, vatandaşlarla bir araya geliyor, sohbet edip dertlerini dinliyor.

İstanbul'da sıradaki adres Güngören

Bu kapsamda Kurum'un bugünkü adresi Güngören oldu.

Kadın Buluşması Programı'na katılmak üzere semte giden Murat Kurum, vatandaşların arasına karıştı.

Önlüğü giydi tezgaha geçti

Pazar yerine giren Kurum'un burada pazarcı önlüğü giyerek tezgaha geçmesi renkli görüntülere neden oldu.

Tezgaha geçen Kurum, domates tartan pazarcıya da yardım etti.

Pazarcıların kahvaltı sofrasına da misafir olan Murat Kurum, daha sonra vatandaşlara karanfil dağıttı.

Sohbet edip fotoğraf çektirdi

Fotoğraf çekmek isteyenlerle bol bol fotoğraf çektiren İstanbul'un Cumhur İttifakı adayı, çocukları ve kadınları dikkatle dinledi onlarla sohbet etti.

Murat Kurum ve Güngörenlilerin samimi halleri kameralara yansıdı.

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