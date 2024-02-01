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Şehidin ailesine verilecek evin teslim tarihi belli oldu Mehmet Özhaseki açıkladı

Şehidin ailesine verilecek evin teslim tarihi belli oldu Mehmet Özhaseki açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Er Müslüm Özdemir’in ailesi için inşa edilen köy evinin şubat ayında teslim edileceğini duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm evladımızın ailesine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şehidimizin ailesi bizden evlerini yaşadıkları köyde yapmamızı istedi. Biz de onların istekleri doğrultusunda yaşadıkları köyde evlerini yapmaya başladık. Evimizi şubat ayında teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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