Bahçeli'nin Başdanışmanı görevden alındı! 3 ilçe başkanlığı kapatıldı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üç ilçe başkanlığının kapatıldığını, bir genel başkan başdanışmaının görevden alındığını duyurdu.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, ''Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN SÖZLÜ KİMDİR?

Hüseyin Sözlü 1965 yılında Ceyhan'ın Çokçapınar köyünde doğmuştur. Aslen Yörük'tür. İlköğrenimini köyü Ceyhan Çokçapınar'da, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girerek 1989 yılında ziraat mühendisi olarak mezun oldu. 1990 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde işletme mühendisi olarak göreve başladı. 1992 yılında Ceyhan Ülkü Ocağı Başkanı oldu. 1997 yılında DSİ kösreli işletme ve bakım başmühendisliğine atandı.

İhaleye fesat karıştırma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

1999'dan 2013'e kadar aralıksız üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi. Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle ilgili "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kararın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine yapılan yeniden yargılamada beraat etti.