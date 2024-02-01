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Gaziantep’te 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Gaziantep’te 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ilçesinde yaptığı operasyonda 2 ton 150 kg kaçak tütünü yakaladı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde önleyici kolluk devriyesi icra edildi. Devriye sırasında Jandarma aracını görünce kaçmaya çalışan E.D. isimli şahsa ait araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan adli aramada 2 ton 150 kg kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli E.D. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Kaçak tütünlere el konuldu.

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